الاتفاق يستأنف تحضيراته لمواجهة الشباب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء في الصالة الرياضية بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الشباب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية وقائية وتمارين سرعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لأداء مناورات تنافسية شهدت حماسًا وتحديًا عاليًا بين اللاعبين.