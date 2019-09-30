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قدِموا من أجل التشرف بالسلام على الملك اليوم

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وقد حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، الأمير متعب بن سعود بن سعد، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير نواف بن سعود بن سعد، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

كما حضر الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.