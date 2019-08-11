





4

دائرة الأوقاف: أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى في رحابه اليوم

بذريعة ذكرى خراب الهيكل المزعوم.. الاحتلال يقتحم الأقصى وإصابة العشرات

أصيب عشرات المصلين بالمسجد الأقصى، اليوم الأحد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.



واقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسباً لدعوات المستوطنين باقتحامه.



وتصدى المصلون لمحاولات عشرات المستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".



وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلاً من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت مساء يوم أمس على المشاركين في مسيرة منددة باقتحام مئات المستوطنين لأحياء البلدة القديمة في القدس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.