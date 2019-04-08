شاهد .. انقلاب ناقلة وقود بطريق "تبوك - الجوف" و"المدني" يحيّد الخطر

فيما تحركت الفرق إثر بلاغ لمعالجة التسرب والتأمين ولا إصابات أو وفيات

نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك من تحييد خطر تسرب وقود "الديزل" ومنع اشتعال النيران؛ حيث تسرب الوقود من صهريج وقود انقلب إثر حادث مروري على طريق "تبوك - الجوف" مما أدى إلى تسرب الوقود على مساحة كبيرة من الطريق.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري؛ أنه عند الساعة (20:59) مساء الأحد الموافق 2-8-1440هـ، ورد بلاغ من غرفة عمليات أمن الطرق عن وجود انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك - الجوف وتبعد بمسافة 149 كم عن مركز القليبة.

وأضاف: "على الفور تمّ تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محمّلة بالديزل مع وجود تسرب للوقود على مسار الطريق دون حدوث حريق".

وبيّن: "تم دعم الموقف بفرقة متخصصة في المواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم ومعالجة التسرب وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها، كما أنه -ولله الحمد- لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".