حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل

المركز الوطني: مسبوقة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 11:26 AM

المركز الوطني: مسبوقة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

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