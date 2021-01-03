حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.حائل الأرصاد حالة الطقس
المركز الوطني: مسبوقة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.