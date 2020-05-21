الأردن.. 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 684 حالة

سعد جابر: بلغ العدد الإجمالي للمتعافين بالبلاد 457 شخصًا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا": أشار وزير الصحة الأردني إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 684 إصابة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 457 شخصًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس؛ إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 5 ملايين إصابة.