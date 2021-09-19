ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

عبر ورشة عمل تُنفذ عن بُعد تستعرض إجراءات تقويم المطابقة وآلية القبول

تنظّم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، غداً الإثنين، ورشة عمل افتراضياً -عن بُعد-، موجّهة للموردين والمصنّعين، بهدف التعريف باللائحة الفنية للحدّ من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

وأوضحت المواصفات والمقاييس أن الورشة تستعرض مجال اللائحة الفنية للحدّ من المواد الخطرة الموجودة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وإجراءات تقويم المطابقة، التي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، وآلية قبول جهات تقويم المطابقة، إضافة إلى التعريف بمنصة سابر الإلكترونية.

ودعت "المواصفات السعودية" التجار والموردين، إلى المشاركة في هذه الورشة من خلال الرابط: https://bit.ly/3Aq4CFA.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أن تنظيم هذه الورش بشكل دائم ومستمر يأتي من منطلق اهتمام وحرص المواصفات السعودية على إيضاح المتطلبات والإجراءات حول اللوائح الفنية، والاستماع إلى استفسارات الجمهور والرد عليها.