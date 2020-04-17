"تعليم مكة" يقدم دورة حول اختيار التخصص للتعرف على ميول الطلاب الخريجين

بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

تقدّم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دورة بعنوان "كيف تختار تخصصك بعد الثانوية" انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبنائها الطلاب والطالبات، ووفقاً لرؤية 2030، حيث تستهدف طلاب الصف الثالث ثانوي لمدة يومين، ابتداء من يوم الأحد القادم 25 شعبان من الساعة 7 م وحتى الساعة 10 م، يقدمها المرشد الطلابي بثانوية غرناطة محمد الأسمري.

وتتمحور الدورة حول التعرف على الميول والقدرات والاتجاهات والمؤهلة بإذن الله لسوق العمل وفق رؤية 2030 ومنها؛ مهارة اختيار الدراسة بعد الثانوية والتعرف على منصة سبل التابعة لـ"هدف ".

وللتسجيل من طلاب الصف الثالث ثانوي إرسال رسالة واتس أب على الرقم 0530203590 متضمنة الاسم ورقم الهوية واسم المدرسة وسوف تصله معلومات الاشتراك على جواله.