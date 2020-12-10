وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الموريتاني

عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.