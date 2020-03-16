حالة تقلبات تضرب أجواء المملكة غداً.. أمطار وغبار وتستمر للجمعة

انعدام للرؤية في عدد من المناطق وهطولات متوسطة مع تساقط للبرد

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تعرض أجواء المملكة لحالة من التقلبات الجوية، تشمل معظم المناطق، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى الجمعة القادم.

وقالت الهيئة اليوم: المدينة المنورة ستشهد شبه انعدام للرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها، كما تشهد الرياض شبه انعدام للرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الشمالية والغربية منها.

وذكرت "الأرصاد" أن القصيم ستكون على موعد مع شبه انعدام للرؤية الأفقية، فيما تشهد حائل والحدود الشمالية تدنياً في الرؤية الأفقية.



وحول توقعات هطول الأمطار فستشهد عدد من محافظات الرياض هطول أمطار متوسطة مع تساقط للبرد، وهي: العاصمة والمجمعة والغاط والزلفى وشقراء والدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والأفلاج.

وتعرض محافظات القصيم وهي: بريدة وعنيزة والرس ومعظم المحافظات الأخرى، إلى هطول أمطار متوسطة مع تساقط للبرد.