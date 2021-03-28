الوطني للأمن السيبراني يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة عنوانه "تحديثات Apple"

المركز: يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة ونوصي بتحديث النسخ المتأثرة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256

4

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 09:29 AM

المركز: يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة ونوصي بتحديث النسخ المتأثرة

الوطني للأمن السيبراني يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة عنوانه "تحديثات Apple"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 735

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021