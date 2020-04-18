شاهد.. رجال الحرس يتابعون تطبيق قرار المنع في أحوال جوية مختلفة

بث سناب الحرس الوطني صورًا لرجال الحرس وهم يطبقون قرار منع التجول وفِي أحوال جوية مختلفة تنوعت بين الأجواء الحارة وبين الأمطار الغزيرة.
وثّق الفيديو وقوف رجال الحرس الوطني بمركباتهم في عدد من مدن المملكة لتطبيق قرار منع التجول أو الأحياء التي تم إغلاقها ومنع الدخول والخروج منها.وزارة الحرس الوطني منع التجول فيروس كورونا الجديد
لقطات بثتها عبر سناب شات بالأحياء التي تم إغلاقها ومنع الدخول والخروج منها
بث سناب الحرس الوطني صورًا لرجال الحرس وهم يطبقون قرار منع التجول وفِي أحوال جوية مختلفة تنوعت بين الأجواء الحارة وبين الأمطار الغزيرة.
وثّق الفيديو وقوف رجال الحرس الوطني بمركباتهم في عدد من مدن المملكة لتطبيق قرار منع التجول أو الأحياء التي تم إغلاقها ومنع الدخول والخروج منها.