رسميًا.. الجزائر تعلن إنتاج أول لقاح مصنوع محلياً ضد كورونا

من مصنع صيدال قسنطينة.. بمشاركة صينية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن إنتاج أول لقاح مصنوع بالجزائر ضد فيروس كورونا من مصنع صيدال قسنطينة، يوم 29 سبتمبر2021.

وطبقاً لـ"الإذاعة الجزائرية"، أكد الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة الولاة والذي جرى بقصر الأمم أن: "الجزائر ستنتج أول لقاح كورونا بالجزائر بمشاركة الشريك الصيني نهاية الشهر الجاري، وبهذا الإنجاز تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة لتكون دولة قاطرة وليست مقطورة لأي كان".