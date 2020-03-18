فيفا يدعم منظمة الصحة العالمية بـ10 ملايين دولار

اعتمد تواريخ بطولتي "أوروبا" و"كوبا أميركا"

اجتمع مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، برئاسة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، عبر محادثة جماعية لمعالجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وقرر بالإجماع:

إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية (11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز 2021) في أجندة المباريات الدولية، والبتّ في مرحلة لاحقة بشأن موعد جدولة بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران - يوليو/تموز 2021؛

إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين FIFA والاتحادات القارية، ومراقبة تطور الوضع، والعمل جنباً إلى جنب والاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب هذا الوباء.

الأجندة: الحرص على إيجاد حلول شاملة مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع الجهات الفاعلة، مع وضع صحة جميع المشاركين على رأس الأولويات دائمًا.

انتقالات اللاعبين: تقييم الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بلوائح FIFA بشأن وضع وانتقال اللاعبين لحماية العقود لكلٍّ من اللاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل اللاعبين؛ ثم

إمكانية إنشاء صندوق دعم: تقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة؛ لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث صندوق دعم على المستوى العالمي، وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة.

التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصندوق الاستجابة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي كورونا، والعمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام هذه الأموال لدعم جهود التصدي لهذا الفيروس في جميع مناطق العالم.