مدير تعليم مكة يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لرؤية 2030

أكد أنها خريطة طريق لوطن طموحه عنان السماء

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات تعليم مكة، خالص التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال، إن رؤية المملكة 2030 خريطة طريق لمستقبل زاهر لوطن طموحه عنان السماء.

وأضاف، أن الوطن عاش نهضة متنوعة وفق هذه الرؤية المباركة والتي خطها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ونعيش بها الآن في ركب التقدم السريع التقني والمعرفي.

وتابع: جاءت هذه الرؤية لتضعنا في مسار التقدم والنماء، فهي رؤية طموحة جاءت عن فهم واعٍ لمتطلبات المرحلة واستشراف المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، والتي كان من أهمّ ركائزها التشديد على دور رأس المال البشري في تدعيم أسس النهضة والتطوّر والازدهار.

وواصل قائلاً: "بلادنا تكمل مسيرة نجاحات متسارعة ومتتالية على جميع الأصعدة التعليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تُعد خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع وحضور المملكة عالميًا تنمويًا واقتصاديًا، وما نشهده اليوم من إطلاق مشروعات نهضوية ضخمة في بلادنا، ستكون قادرة بإذن الله، على النهوض بوطننا الغالي صناعيًا واقتصاديًا نضاهي بها العالم وتحقق لنا الاستقلالية الذاتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين مع التمسك بتعاليم وثوابت ديننا الحنيف والسنة المطهرة.

وقال: "تشهد مملكتنا الغالية اهتمامًا من القيادة الحكيمة بالتنمية المتوازنة بضخ المليارات في المشروعات العملاقة، ومنها مشروعات التعليم وتوفير ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم، والتي تبشر بعصر جديد من النهضة التعليمية، لتعليم جيل قادر على المساهمة الفعّالة في بناء وتنمية الوطن عبر القطاعات المختلفة".‏

وأكد، أن برامج الرؤية، كان لها الأثر الإيجابي الملموس خلال السنوات الخمس على رفاهية المواطن ولاسيما في ظل التنوع في مصادر الدخل، وزيادة المدخولات من خلال تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادية التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفق رؤية حكيمة ومدروسة تتناسب مع المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في قلوب العالم أجمع.

ولفت إلى أن برامج الرؤية تضمنت قطاعات مختلفة تلامس حياة المواطن سواء كان من الناحية التعليمية أو الصحية، أو المعيشية، أو الإسكان والنقل وغيرها من الأمور الأخرى التي ستنعكس إيجابيًا، وستحصد الأجيال هذه الثمار في المستقبل القريب.

وقال، إن جميع القيادات التربوية في وطننا الغالي بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ستضع نصب أعينها الإستراتيجيات الجديدة لبرنامج الرؤية الواعدة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد وسمو ولي -حفظهما الله- داعيًا الله، أن يديم على هذه البلاد عزها ومكانتها ورخاءها وأمنها ويحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.