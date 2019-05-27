حادث "مخواة الباحة".. 8 وفيات وإصابتان خطيرتان إثر تصادم عنيف

ارتطام بين مركبتين تقلان أسرتين.. وخمس فرق إسعافية تباشر

استنفرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة في أسوأ حادث سير نتج عنه 8 حالات وفاة وإصابتان حرجتان بين مركبتين تقلان أسرتين اليوم في مخواة الباحة لسيدتين، وبحسب المصدر إحدى الإصابتين الحرجة توفيت في المستشفى.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين في تمام الساعة 14:00 مساء اليوم الاثنين.

وأضاف "الزهراني" عن وجود عدد من الإصابات، وتم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقتين من إسعاف الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي.

وأشار إلى أنه عند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود 10 إصابات بالموقع، تم فرز الإصابات وتمثلت بإصابتين حرجتين تم التعامل معهما إسعافياً ونقلهما لمستشفى المخواة العام، وثمانية حالات وفاة بالموقع، ما بين رجال ونساء وطفلة.

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على طريق بطاط.. و"سبق" تتابع تطوراته أولاً بأول

وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"سبق" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.