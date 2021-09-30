عن عرض أمريكا للحوار.. الزعيم الكوري الشمالي: خداع وعمل عدائي

اتهم إدارة "بايدن" بتهديد بلاده عسكرياً

رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عرضاً للحوار قدّمته الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، اليوم (الخميس).

ودان "كيم" العرض الأمريكي، واعتبره محاولة من واشنطن "لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية عن المجتمع الدولي".

وقال "كيم" أمام المجلس الأعلى للشعب: "منذ تسلّمت الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعاً".

والمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019، في هانوي بين "كيم" والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية تخفيف العقوبات، والتنازلات التي توافق كوريا الشمالية على تقديمها في المقابل.

وأبدت إدارة جو بايدن مراراً استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط سابقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

ومنذ أشهر، تراقب بيونغ يانغ إدارة "بايدن" وتركز على مواضيع داخلية.