الكويتي فيصل السعد يلتقي جمهوره على مسرح "عبيَّه".. غدًا

في اليوم الثاني للمهرجان السعودي للجواد العربي برعاية "سبق"

يلتقي الفنان الكويتي القدير جمهوره في المملكة العربية السعودية، يوم غدٍ الأربعاء، من خلال المسرح الفني في المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" الذي يُقام حالياً في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 2 فبراير المقبل.

ويقام الحدث بتنظيم "العبيَّه المحدودة"، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إعلامية إلكترونية حصرية لصحيفة "سبق" الإلكترونية.

وسيشدو الفنان فيصل السعد بروائعه الغنائية الخالدة أمام جماهيره يوم غدٍ الأربعاء في الرياض، ومن أشهرها "الله أكبر يا حمام من صلاة العصر ناح)، و(بالله يا خلي بعد العشا لا تخلي واعرف محلي"، وذلك في حفل فني ساهر لمدة ثلاث ساعات متواصلة يبدأ من الساعة (9.30م-12.30ص).

ويتواجد، أيضاً، يوم الخميس القادم في نفس التوقيت والمدة الزمنية، فيما سيسبق الحفل الفني عدة فعاليات من أهمها، ألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، وأمسية شعرية، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة على فترتين.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان مابين الثقافة والتاريخ والترفيه.

وسيكون حضور المهرجان على موعد مع الاستمتاع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة.

ويمكن الحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعبر الموقع الإلكتروني.