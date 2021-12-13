مواجهة نارية تجمع باريس وريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. تعرّف على بقية المواجهات

أسفرت قرعة منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الاثنين، والتي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة ليون السويسرية، عن مواجهة نارية تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره ريال مدريد الإسباني.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

بنفيكا - أياكس

فياريال - يوفنتوس

أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد

سالزبورغ - بايرن ميونيخ

إنترميلان - ليفربول

سبورتينغ لشبونة - مانشستر سيتي

تشيلسي - ليل

باريس سان جيرمان - ريال مدريد.

وتلعب جولة الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل 2022 على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس المقبل 2022 بملاعب فرق التصنيف الأول.

ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية بمدينة سان بطرسبرج الروسية في 28 مايو 2022.