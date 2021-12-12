وقفية "ضياء الخير" بالرياض تحتفل بيوم التطوع بفعالية وورشة عمل

نفذت مؤسسة ضياء الخير الوقفية فعالية التطوع التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي التي توافق اليوم العالمي للتطوع بحضور عددٍ من المتطوعات والإعلاميات.

وقد تم خلال الفعالية استعراض مفهوم التطوع ودوافعه وفوائده إلى جانب الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات ومستوى التطوع في المجتمع.

كما تخللت الفعالية ورشة عمل عن إيجابيات العمل التطوعي وتفاعل كبير من الحضور إذ تم طرح استفساراتهم بشأن التطوع وتضمنت طرحًا لمميزات العمل التطوعي.

وفي ختام الفعالية تم تكريم المتطوعات اللاتي تميزن خلال الأشهر الماضية.