"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة

تُصحب برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, وذلك لحالة أتربة مثارة, وأمطار رعدية.

وقالت الهيئة: يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 08:44 AM

تُصحب برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً

"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, وذلك لحالة أتربة مثارة, وأمطار رعدية.

وقالت الهيئة: يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

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