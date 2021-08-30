"طقس العرب": مكة تُسجّل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدرجة العظمى بلغت 50 درجة مئوية بسبب هبوب رياح شديدة الحرارة وجافة

سجل مشعر عرفات في مكة المكرمة أعلى درجة حرارة مسجلة على وجه الأرض ليوم أمس الأحد؛ حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 50 درجة مئوية.





جاء ذلك بحسب ما أعلنه موقع "طقس العرب" والذي كان قد نبه من تأثر مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهبوب رياح شديدة الحرارة وجافة، عملت على رفع درجات الحرارة بشكل كبير.