جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

تُعقد بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان ودولة فلسطين

أعلن مجلس حقوق الإنسان، اليوم، في جنيف عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 مايو الجاري.

وتُعقد الجلسة بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.