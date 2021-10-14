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نوّهت بما قد تشهده المنطقة من رياح وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نأمل الحيطة والحذر.. تنبيه من "أمن الطرق" يضم الجوف ويحدد القريات

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نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت "القوات الخاصة لأمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": "نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.