البحرين تعلّق الرحلات القادمة من مطاريْ دبي والشارقة 48 ساعة

أكدت ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من كورونا

أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، لمدة 48 ساعة.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وقالت إنها تقوم -بالتعاون مع كل الجهات المعنية- باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس؛ موضحة أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس؛ للتأكد من خلوّهم من ذلك؛ مؤكدة أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورًا للعلاج، بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 08:20 AM

أكدت ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من كورونا

البحرين تعلّق الرحلات القادمة من مطاريْ دبي والشارقة 48 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المنامة

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أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، لمدة 48 ساعة.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وقالت إنها تقوم -بالتعاون مع كل الجهات المعنية- باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس؛ موضحة أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس؛ للتأكد من خلوّهم من ذلك؛ مؤكدة أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورًا للعلاج، بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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