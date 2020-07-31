وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية هاتفيًّا مع نظيره السنغافوري

إضافة لأبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سنغافورة، الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.