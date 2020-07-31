وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية هاتفيًّا مع نظيره السنغافوري

إضافة لأبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سنغافورة، الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 10:30 PM

إضافة لأبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية هاتفيًّا مع نظيره السنغافوري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سنغافورة، الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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