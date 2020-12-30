باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار عدن في اليمن

حثت المجتمع الدولي على ضمان احترام وحدة الأراضي اليمنية

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء، على مطار عدن في اليمن والذي استهدف أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة المشكلة حديثاً في البلاد.

وتفصيلاً، تعتقد باكستان أن هذا الهجوم لم يكن مداناً فحسب باعتباره عملاً من أعمال العنف والإرهاب الحمقاء، بل كان أيضاً مستهجناً لمحاولة تقويض الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، ونتائجها الإيجابية والتي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في بلاد اليمن.

وحثت باكستان المجتمع الدولي على ضمان احترام وحدة أراضي اليمن ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في البلاد.