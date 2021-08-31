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شظايا تناثرت جرّاء الحادث في محيط المطار دون إصابات أو أضرار

بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال "التحالف"، إن شظايا تناثرت جرّاء اعتراض مسيّرة حوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

وأكّدت قناة "الإخبارية"، أن الملاحة الجوية عادت بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيّرة ولا توجد إصابات.