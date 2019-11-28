"سامبا كابيتال": اكتتاب الأفراد بـ"أرامكو" بلغ 38 مليار ريال سعودي

الشركة كشفت أن عدد المكتتبين الأفراد وصل إلى 4.172.815 مكتتباً

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب شريحتي الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م.

وقد بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 4.172.815 مكتتباً، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهماً، تمثل ما قيمته 38.130.765.760 ريالاً سعوديًا، فيما تتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب.

وسيتم الإعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدًا الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وجددت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال رانيا نشار، التأكيد على أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.