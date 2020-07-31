مكة المكرمة.. ضبط حوش شعبي حوّلته عمالة إلى مكان للذبح العشوائي

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة النظافة والجهات الأمنية، حوشًا شعبيًّا في حي الغسالة، يتم بداخله ذبح المواشي من قِبَل عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: تم مصادرة أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.أمانة العاصمة المقدسة
الأمانة صادرت أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة النظافة والجهات الأمنية، حوشًا شعبيًّا في حي الغسالة، يتم بداخله ذبح المواشي من قِبَل عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: تم مصادرة أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.