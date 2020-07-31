مكة المكرمة.. ضبط حوش شعبي حوّلته عمالة إلى مكان للذبح العشوائي

الأمانة صادرت أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة النظافة والجهات الأمنية، حوشًا شعبيًّا في حي الغسالة، يتم بداخله ذبح المواشي من قِبَل عمالة مخالفة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: تم مصادرة أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.

أمانة العاصمة المقدسة

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:07 AM

الأمانة صادرت أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات

مكة المكرمة.. ضبط حوش شعبي حوّلته عمالة إلى مكان للذبح العشوائي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة النظافة والجهات الأمنية، حوشًا شعبيًّا في حي الغسالة، يتم بداخله ذبح المواشي من قِبَل عمالة مخالفة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: تم مصادرة أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.

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أمانة العاصمة المقدسة

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