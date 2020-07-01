شاهد من المدينة المنورة.. فِرَق الصيانة تتابع تنظيف وتعقيم المساجد والجوامع

ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير المعمول بها للحد من انتشار "كورونا"

يتابع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلًا في فِرَق الصيانة والنظافة والتشغيل، تنظيفَ وتعقيم المساجد والجوامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير المعمول بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".

وأكد المدير العام للفرع وجب بن علي العتيبي، أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي ضمن الجهود المبذولة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حفاظًا على سلامة وراحة المصلين؛ من خلال تقيد أئمة الجوامع والمساجد بالتعليمات الصادرة من الوزارة، إضافة إلى التأكيد على منسوبي ومراقبي المساجد بعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة المصلين من الناحية الصحية لرواد المساجد.