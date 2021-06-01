"أمانة الرياض": تعاملنا مع 688 مركبة مهملة خلال أسبوع

رفع 399 والتأشير على 289 ضمن جهود تحسين المشهد الحضري

أكّدت أمانة منطقة الرياض أنها تعاملت مع 688 مركبة خلال أسبوع من 21 إلى 27 مايو 2021، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ رفع 399 مركبة والتأشير على 289 أخرى، لافتة إلى أن السكان شركاؤها في المحافظة على جمال المدينة.