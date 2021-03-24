"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.

الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.