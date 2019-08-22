شاهد من شقراء.. 20 مشروعًا في 20 يومًا "إنشاء وترميم وإنارة ورصف"

نفّذتها "البلدية" وشوارع وميادين وحدائق ومرافق و"سبق" توثّق ما تم إنجازه

تبذل بلدية شقراء، جهودًا مميزة هذه الأيام في تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات المتنوعة في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ إذ قامت البلدية بعدد من المنجزات التي تجاوزت ٢٠ منجزًا خلال ٢٠ يومًا، شملت: (الإنشاء، والترميم، والإنارة، والرصف، والسفلتة، والصيانة لعدد من المرافق العامة والشوارع والحدائق).

ولقيت تلك المشاريع، متابعةً من رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ونائبه المهندس بندر الشيباني، واهتمام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وإشرافه المباشر على تلك الأعمال والمنجزات، ووقوفه الميداني على احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها، ومتابعته المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.

وكان أهم تلك المنجزات: ترميم نقطة الذبح جنوب شقراء الواقعة بين مركز الوقف وغسلة، واستكمال إنارة ورصف مدخل شقراء الغربي (شقراء الدوادمي) حتى جامعة شقراء، والانتهاء من استلام طريق شقراء أشيقر من وزارة النقل، وأخذ الموافقة على إنارته حتى يرتبط بإنارة بلدية أشيقر، وصيانة عدد من حدائق المحافظة، وإنشاء مضمار للمشي حول حديقة الملك فهد، وتجهيز دورة مياه مؤقتة في منتزه مركز غسلة لحين الانتهاء من إنشاء دورات المياه للمنتزة، وصيانة حديقة الملك فهد، وكشط وسفلتة عدد من الشوارع بأحياء المحافظة، واستلام طريق الحمادة في النفود الشرقي (طريق شقراء القصب الرياض) من وزارة النقل، والبدء في إنارته حتى يرتبط بإنارة بلدية القصب.

وشملت صيانة المرافق العامة بالمحافظة، تكثيفَ النظافة في الأماكن العامة وإزالة المخلفات على فترتين صباحية ومسائية، وإزالة المخلفات بحي رحبة، وتنظيف الأنجيلة في طريق الملك عبدالعزيز وإزالة التربة منها، وإزالة الإطارات التالفة التي تم رميها بالقرب من المحافظة، ومنع رميها أو حرقها، والتوجيه بالتبليغ عن أي مخالفة بهذا الشأن، وصيانة طريق الملك فيصل، والبدء في ترميم وصيانة وتسوير نقطة الذبح شرق المحافظة على طريق أشيقر، وإقامة مهرجان صيف شقراء، والاستمرار في متابعة الإشراف على فعالياته، واستكمال كشط وسفلتة عدد من الدوارات بالمحافظة، وإزالة المخلفات من طريق سوق الأغنام، ووضع حاويات لجمع المخلفات فيها، وإنارة ورصف دوار المسمى واستكمال تنفيذه.

ورصدت "سبق" أبرز تلك المنجزات والخدمات التي نفّذتها البلدية خلال الـ٢٠ يومًا الماضية، والتي تجاوزت ٢٠ منجزًا وخدمة ومشروعًا.