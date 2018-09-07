النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في إحدى المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.