استحداث خدمة للمتعطلين على جسر الملك فهد

الانتهاء من أعمال الإصلاحات للوصلة الأخيرة

قال مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد الداود؛ إنه تم استحداث خدمة للمتعطلين على جسر الملك فهد، وفي حالة حدوث عطل في مركبة أي مسافر، ستصل إلى مكان العطل دورية واستدعاء فريق الصيانة.

وأشار الحساب الرسمي لجسر الملك فهد، إلى أنه بعد عمل دام ٩ أّيام: تم أمس الجمعة الانتهاء من كامل أعمال الإصلاحات والصيانة للوصلة الأخيرة من الجسر بالجانب السعودي.

وتقدم المؤسسة بالغ الشكر لجميع عملائها على تفهمهم وتعاونهم لإنهاء العمل الذي يهدف إلى خدمتهم وتوفير عوامل السلامة للجميع.