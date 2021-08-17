"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، تسجيل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 539698 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 704 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 524765 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8431 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6502 والحالات الحرجة 1295 حالة.