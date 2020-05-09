"الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

هيئة الغذاء والدواء

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09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 08:40 PM

"الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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هيئة الغذاء والدواء

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