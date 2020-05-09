"الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.