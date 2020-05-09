"الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.هيئة الغذاء والدواء
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.