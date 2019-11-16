"الزكاة والدخل": اللائحة تطبق فقط على الشركات والمستثمرين ولا تشمل الأفراد

أكدت ضرورة الحصول على المعلومة من خلال قنواتها الرسمية وحساباتها

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن لائحة الزكاة الجديدة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020، سيتم تطبيقها على المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.

وتتميز لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 وبتاريخ 1440/7/7 هـ، بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية "مكلفي التقديري"، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة، وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.

وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضرورة الحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب من خلال قنواتها الرسمية في حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني.