﻿في دوري المحترفين .. "التعاون" يزيد من جراح "الحزم" ويسقطه بثنائية

الشمري خرج بالبطاقة الحمراء

زاد نادي التعاون من جراح شقيقه نادي الحزم عقب التغلب عليه في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز التعاون بهدفين لهدف.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد موحا للحزم في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل لياندر توامبا للتعاون في الدقيقة 29 قبل أن ينجح محترف التعاون اياقو في تسجيل هدف الفريق الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 84.

وكان الحزم قد خسر خدمات لاعبه عبدالله الشمري الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90

بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 17 في حين يبقى الحزم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.