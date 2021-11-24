بألفاظ خادشة ووثق فعلته ونشرها.. ضبط المتحرش بالفتاتين بينبع وإحالته للنيابة

شرطة المدينة المنورة: تم تحديد هويته والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

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24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 03:28 PM

شرطة المدينة المنورة: تم تحديد هويته والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات

بألفاظ خادشة ووثق فعلته ونشرها.. ضبط المتحرش بالفتاتين بينبع وإحالته للنيابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

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