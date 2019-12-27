صحتك العقلية والنفسية في خطر.. دراسة تكشف ما يفعله الجوال فيها!

50 % من الهنود يدمنون الهواتف الذكية ولكن لا يستطيعون العيش بدونها

أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن دراسة أجرتها هيئة "سي إم آر" المختصة في بحوث واستشارات التقنية، كشفت عن أن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئًا إلى درجة أنهم لا يستطيعون العيش بدونها.

وقال 73% ممن جرى استجوابهم، إن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل أربعة أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق؛ حيث أوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وفي السياق نفسه، قال 74% من المستجوبين إنهم أول ما يقومون به صباحاً بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.