إفريقيا تتخطى حاجز الـ180 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

عدد المتعافين في دول القارة ارتفع إلى 81 ألفًا

سجلت القارة الإفريقية 183 ألفًا و474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في القارة السمراء.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية ارتفع إلى 81 ألفًا و367 شخصًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و41 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب إفريقيا -بحسب ذات البيان- في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي: (مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان)؛ مشيرًا إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة إفريقية.