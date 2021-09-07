بميدان الطائف غدًا.. انطلاق سباقات الثنايا النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 3

تنطلق غدًا الأربعاء، الأشواط المخصصة لفئة الثنايا "بكار - قعدان" لمسافة 6 كلم، وذلك ضمن المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والمقامة حاليًّا بميدان الطائف التاريخي.

ويأتي انطلاق أشواط الثنايا بعد استراحة جميع المطايا للـ24 ساعة الماضية، وسط احتدام المنافسات بين الملاك في أشواط الرموز، ومضاعفة حظوظهم في جائزة سيف ولي العهد للنقاط، وقد خصصت اللجنة المنظمة 28 شوطاً لمنافسات الثنايا على فترتين، 16 شوطًا للفترة الصباحية، و12 شوطًا للفترة المسائية، واستغل عدد من الملاّك استراحة اليوم "الثلاثاء" في تهيئة المطايا نفسيًّا وبدنيًّا، وسط تكتم شديد على نوعية تكتيكاتهم الأخيرة لمنافسات الغد.

هذا، وتختتم السبت المقبل 11 سبتمبر 2021م، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت 8 أغسطس الماضي، بجوائز تبلغ قيمتها 53 مليون ريال، وبمجموع 531 شوطًا قسمت على مرحلتين "تمهيدية - نهائية"، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.