مفاجأة.. "سور حادثة الكيلو 9" وضع بدون "أساس"

شركة تعمل بإشراف إحدى الوزارات مسؤولة عن بنائه

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ان السور الذي تسبب في "حادثة الكيلو 9" يوم أمس، قد تم وضعه على الأسفلت دون أساس له ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة.

وقالت المصادر: السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي حدثت يوم أمس.

وأضافت: شركة تعمل تحت إشراف احدى الوزارات قامت ببناء السور بطريقة عشوائية مخالفة لوسائل السلامة، لتكشف تقلبات الأجواء يوم أمس حقيقة هذا السور، الذي تسبب في أضرار بشرية وأضرار بالممتلكات التي تخص موظفي مركز الخدمة.

يذكر أن مستشفيات المدينة المنورة استقبلت يوم أمس تسع حالات جراء "حادثة الكيلو 9"، وموقع آخر، وتوفي شخصان فيما تلقى المصابون العلاج في مستشفيات المنطقة.