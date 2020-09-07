أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 762 حالة وفاة

تسجيل 41 إصابة جديدة بولاية فيكتوريا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، اليوم، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الحالات تسجله الولاية منذ أكثر من شهرين، إضافة إلى تسع حالات وفاة جديدة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 675، وفي أستراليا إلى 762 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 26279 إصابة تعافى منها 22462 شخصاً.