كورونا في البرازيل.. 24591 إصابة جديدة و595 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 9229322 والوفيات 225099 شخصًا

سجلت البرازيل 24591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 595 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً ..أشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 9229322 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 225099 حالة وفاة.

