هيئة تقويم التعليم: فتح التسجيل في القدرات العامة للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة ابتداءً من اليوم وحتى 12 ذي القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط، وسيعقد الاختبار في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.