اليوم العالمي للبيئة.. جمعية المدربين السعوديين تنظم أمسية "جدد هواك"

بيّنت: أهم أسباب المنزل المريض سوء التهوية مما يزيد من الكثير من الأمراض

نظمت جمعية المدربين السعوديين أمسية بعنوان "جدد حياتك.. وجدد هواك"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2020 والذي كان شعارها "لقد حان وقت الطبيعة".

وألقى المحاضرة الدكتور فهد عبدالكريم علي تركستاني أستاذ الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، رئيس لجنة البيئة بالاتحاد الدولي للكشافة المسلم، رئيس لجنة الحماية البيئية للطفل بجمعية طفولة آمنة ومحكم دولي بيئي.

وامتدت الأمسية لمدة ساعتين، وشارك فيها عدد من المهتمين بالحفاظ على البيئة، وركزت المحاضرة على حاجتنا للهواء النقي والذي تعانيه الكثير من المنازل، فقد ذكر الدكتور "تركستاني" الفرق بين المنزل المريض والمنزل الصحي.

وأشار إلى أن من أهم أسباب المنزل المريض وهو ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية باسم متلازمة المساكن الممرضة سوء التهوية، ومما يزيد من الكثير من الأمراض حسب الدراسات وآخرها في بريطانيا عام 2019 الذي ذكر نسباً خطيرة من جراء سوء التهوية، حيث قال: إن ما ينجم من سوء التهوية حوالي 58% من أمراض القلب والأوعية الدموية وحوالي 22% سرطان الرئة وحوالي 12% الربو وحوالي 8% أمراض الجهاز التنفسي.

وقد ذكر أن نسبة تلوث الهواء الداخلي مقارنة بتلوث الهواء الخارجي تمثل حوالي 50 إلى 70 ضعفاً عن الخارج، ولهذا ذكرت منظمة الصحة العالمية في دراسة أعدّتها في الصين، والذي يمثل ثلث سكان العالم أنه يموت حوالي 500 ألف مواطن سنوياً من التلوثات الداخلية، وسببها الأغلب سوء التهوية، بينما في المقابل يموت حوالي 200 ألف مواطن في البيئة الخارجية.

ويعزى هذا إلى أن البيئة الخارجية محكومة بالنظام التشريعي، بينما في البيئة الداخلية رب الأسرة هو النظام.

ولفت إلى أن مِن الأرقام المخيفة أن حماية البيئة الأمريكية ذكرت أنه يوجد في البيئة الداخلية ما يقارب حوالي 800 مركب كيميائي منها 40 مركباً خطراً قد يسبب أمراضاً خطيرة كالسرطان.

في المقابل ذكرت دراسة حديثة بريطانية أنه يوجد في البيئة الداخلية حوالي 900 مركب كيميائي 50 منها مركب خطر قد يسبب أمراضاً خطيرة منها السرطان، وقد استبدلوا اسم متلازمة المساكن الممرضة بالسامة لخطورة وضع سوء التهوية.

وقال: جراء التنظيف بمساحيق التنظيف المتنوعة والدخان والبخور والمبيدات وغيرها في غرف المعيشة حتى بعد تنظيفها حيث تلتصق هذه الأشياء على الأثاث والموكيت، فإن الطفل الصغير دون سن الخامسة من تمركز هذه الأشياء يستنشق ما يعادل ثلاث سجائر كل يوم من جراء سوء التهوية.

وتطرق لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي ركزت على ضرورة أن يتم تهوية المنزل ثلاث مرات يومياً، وقد ذكر الأوقات التي يستحب فيها تهوية المنزل والأوقات التي لا يستحب فيها عدم فتح المنزل.