بموافقة الملك.. "السديس" يعتمد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي بدءًا من الأحد القادم

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءًا من يوم الأحد ١٤٤١/١٠/٨؛ وذلك بناء على الموافقة الكريمة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين: "بناء على الموافقة الكريمة، الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءًا من يوم الأحد ١٤٤١/10/8هـ".